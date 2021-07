L'Audiència de Girona ha condemnat a 3 anys de presó l'acusat d'intentar violar una noia a l'exterior d'un bar de Lloret de Mar (Selva) la matinada de l'1 de setembre del 2019. La sentència recull que el processat va seguir la víctima fins a la rampa d'un pàrquing i la va atacar. Els crits de socors de la víctima van alertar clients del bar, que van sortir a ajudar-la i es van creuar amb l'agressor fugint. La sentència recull que el processat es va acollir al dret a no declarar al judici però al darrer torn de paraula va assegurar que havien acordat mantenir relacions sexuals a canvi de diners. El tribunal remarca que "no és creïble" i, al final, les manifestacions del processat han servit per corroborar encara més l'intent d'agressió sexual.