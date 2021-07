Els Mossos d'Esquadra van denunciar el 2 de juliol un home per circular a més de 200 quilòmetres per hora per l'AP-7 a Riudellots de la Selva amb un vehicle de gamma alta.

Els agents de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van detectar cap a dos quarts de vuit del vespre un vehicle circulant a 215 km/h al punt quilomètric 71,5 de l'autopista, al terme municipal de Riudellots.

El conductor, veí de Sant Adrià del Besòs de 31 anys, sobrepassava fins a 95 quilòmetres el límit de velocitat permesa, que està fixada a 120 km en aquest tram. Per això, els agents van instruir diligències penals i van denunciar el conductor per un delicte contra la seguretat viària.

El denunciat passarà pròximament a declarar davant l'autoritat judicial competent de Santa Coloma de Farners.