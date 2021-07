Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes, de 20 anys, per un robatori a tres menors d'edat a Blanes. Els fets van passar diumenge cap a tres quarts de deu de la nit quan un mosso fora de servei va avisar que s'havia comès un robatori amb violència i intimidació al Parc de la Mina Cristal·lina. Les víctimes eren tres menors d’edat a qui tres homes els havien sostret els patinets elèctrics i els telèfons mòbils. Amb la descripció facilitada, els agents van fer una recerca per la zona i al carrer Pare Puig i Llensa van localitzar una persona que coincidia. Quan l'home va veure la policia va intentar fugir corrents però el van interceptar. En l'escorcoll, els agents li van trobar un dels mòbils sostrets.

Poc després i gràcies a la col·laboració ciutadana, la policia va trobar un altre home que coincidia amb la descripció del segon autor, que va reconèixer la seva participació en el robatori i va dir als agents que s'havia venut un dels mòbils i un patinet elèctric a un tercer.

Els agents es van presentar a la direcció que els va facilitar i van identificar aquest tercer implicat, que va admetre que havia comprat els dos objectes per 100 euros.

Per aquests fets, els dos lladres van quedar detinguts com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. El tercer home va quedar denunciat per un delicte de receptació, per comprar objectes amb coneixement de la seva procedència il·lícita.

Els dos detinguts, amb nombrosos antecedents, van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.

La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.