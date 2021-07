Des d’avui dimecres les tres principals zones de bany de Blanes tornen a lluir les banderes blaves de qualitat mediambiental que certifiquen "l’excel·lent estat tant de la sorra com de l’aigua". És un reconeixement europeu que atorga cada any, en funció dels mèrits aportats pels municipis, el ‘Jurat Internacional Bandera Blava’ amb la participació dels organismes de Nacions Unides pel Turisme (OMT) i el Medi Ambient (PNUMA), entre d’altres.

A finals de la setmana passada es va fer l’acte de lliurament dels guardons, després que l’anterior mes de juny es va comunicar a l’Ajuntament de Blanes que, una vegada més, havia renovat la concessió d’aquests guardons per a les platges de Cala Bona (Sant Francesc), Blanes Centre i S’Abanell. Són les tres principals zones de bany que, any rere any, revaliden la distinció, juntament amb la zona portuària del Club de Vela Blanes.

Per donar solemnitat i oficialitat a la hissada de les banderes blaves d’aquest estiu 2021, aquest dimecres a primera hora del matí han lliurat les banderes blaves al personal dels Serveis Municipals l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, i la tinenta d’alcalde de Medi Ambient, Marina Vall·llosada. Tots dos han estat testimonis de com s’hissava la primera de les tres banderes que lluiran a les zones de bany durant tot l’estiu.

Un guardó incompatible amb les platges per a gossos

Les Banderes Blaves han esdevingut des de fa dècades en un fenomen social reconegut i valorat internacionalment per desenes de milions d’usuaris de platges i ports en més de 2.000 municipis, en 45 països dels 5 continents, aportant un prestigi afegit a les zones de bany.

Pel 81% dels municipis que, com Blanes, participen en aquesta certificació, entenen que suposa un incentiu per a millores socials i ambientals, i el 84% també creu que beneficia a l’economia local.

Un dels requisits per a la obtenció de la bandera blava és que es prohibeixi l’accés d’animals de companyia a la sorra. Per això a les platges per a gossos són incompatibles amb la possibilitat que any rere any es pugui seguir revalidant aquesta distinció.

A causa d’aquesta incompatibilitat, en el passat hi ha hagut diverses platges d’arreu del litoral català que han perdut la concessió de la bandera blava de qualitat mediambiental en espais on durant molts anys havia estat onejant.