Els agents de la Guàrdia Municipal de Riells i Viabrea han detingut el lladre de comptadors d’aigua al barri de l’Estació avui al voltant de la una del migdia.

El lladre en qüestió actuava al municipi i en altres del voltant des de feia uns mesos. Aquest individu robava els comptadors d’aigua pel valor del llautó, els tubs i les aixetes de les instal·lacions, que després venia a botigues de ferralla.

Segons l'ajuntament, la detenció ha estat possible pel "seguiment constant" que han fet els agents municipals. Afegeixen que de forma diària, han realitzat el control de les diferents alertes i avisos que ens donaven les càmeres de seguretat instal·lades per Alphanet a les entrades del municipi. "Gràcies a la qualitat de les imatges, ens ha permès identificar i detenir el vehicle d'aquesta persona i amb el material recentment sostret a dins", assegura el consistori en un comunicat emès.

D'aquesta manera l'ajuntament emfatitza en la seva aposta per "donar més seguretat al poble i a la ciutadania" a través de la col·locació de "més càmeres de seguretat allà on sigui necessari" i la feina dels agents municipals de Policia Local.

Per últim fan una crida als veïns i veïnes que han patit el robatori del seu comptador perquè interposin una denúncia als Mossos d'Esquadra per tal que aquest assumpte no quedi impune.