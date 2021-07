L’Ajuntament d’Hostalric preveu iniciar al mes de setembre les obres per habilitar una zona verda davant l’escola del municipi. Es tracta del projecte que va obtenir més vots en els pressupostos participatius del 2020, amb un pressupost de 56.000 euros. L’alcalde, Nil Papiol, va assegurar en una reunió informativa sobre el projecte que suposa «un repte» per l’Ajuntament adaptar la voluntat ciutadana a la realitat del terreny, ja que tot i que de moment s’hi condicionarà un espai verd amb arbres, plantes, bancs i una font, en un futur tenen la intenció de construir un centre de dia i afegir-hi actualitzacions a la zona, on actualment hi ha un aparcament.

Josep Boada, arquitecte, recorda que es tracta d’una «gran oportunitat» per unir la part nova del municipi (La Conna) amb el nucli antic, a més d’estar ubicat a una zona estratègica per la seva proximitat amb l’escola i el castell. Boada va explicar la nova plaça comptarà amb grans hexàgons que formaran jardineres, zones amb vegetació autòctona i recorreguts adaptats amb escales per generar diferents espais.

En un futur preveuen ubicar en aquesta mateixa plaça un parc infantil, una zona més àmplia per fer-hi concerts, ballades de sardanes o ubicar-hi el mercat. A la mateixa zona reserven una gran zona per posar-hi el futur centre de dia. Papiol va afegir que buscarien finançament extern pel projecte a llarg termini.