Els hospitals de Blanes i Calella, gestionats per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, reduiran a partir de dissabte l'horari de visites als pacients ingressats. Arran de l'augment de casos de covid-19 registrat arreu, els centres només permetran l'entrada d'un acompanyant durant la franja de 13 a 14 h i de 19 a 20 h, i es recomana que sigui sempre la mateixa persona. En la mesura que sigui possible, la Corporació de Salut demana que els visitants estiguin vacunats contra la covid. Pel que fa als serveis d'Urgències dels dos hospitals, no es permetrà l'entrada de cap acompanyant, excepte casos puntuals autoritzats expressament pels sanitaris.