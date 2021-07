Lloret de Mar ha incorporat una aplicació per ajudar les persones amb mobilitat reduïda a trobar les places reservades d'aparcament reservades a aquest col·lectiu al municipi. En total, a Lloret hi ha 225 places per a persones amb mobilitat reduïda i tenen permès l'estacionament gratuït i sense límit a les zones blanes. A més, en cas que no estiguin disponibles poden estacionar a les zones de càrrega i descàrrega amb el document acreditatiu un màxim de dues hores.

Amb aquesta eina, però, s'anirà un pas més enllà. L'aplicació, que ja està disponible a diversos països com Itàlia o Portugal, maparà les places reservades amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat d'aquest col·lectiu.