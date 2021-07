El Consell Comarcal de la Selva ha obert el període d’inscripcions per formar part del Dossier de professionals d’arts escèniques i música de la Selva 2021. El termini per presentar-se finalitza el 20 de juliol. La seva finalitat és donar a conèixer els artistes i companyies, i facilitar una eina de contacte als programadors culturals, i molt especialment als ajuntaments de la comarca de la Selva. En poden formar part els professionals i companyies que treballin qualsevol disciplina dins les arts escèniques i la música, tinguin un espectacle per exhibir i demostrin una trajectòria artística suficient.