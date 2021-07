Un home va resultar ferit crític aquest dijous poc abans de les sis de la tarda en donar-se un cop al cap amb una barra de ferro d’un tobogan d’un establiment hoteler de Lloret de Mar, segons va informar el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) dijous a la nit. La víctima, un turista de 37 anys de nacionalitat espanyola que s’allotjava aquesta setmana en un hotel del municipi selvatà, pateix una lesió medul·lar incompleta i està actualment ingressat en estat greu però estable, segons va informar el centre hospitalari.

Cop amb un ferro al cap

A l’establiment on va tenir lloc l’accident, situat a l’avinguda Magnòlia de Lloret de Mar, hi ha diversos tobogans a la zona de la piscina. Segons els testimonis, la víctima va voler-se llançar per un dels tobogans però quan es disposava a baixar, es va donar un cop amb una barra de ferro que hi havia a la part alta del tobogan. L’home va lliscar fins arribar a la piscina, però un cop allà es va adonar que no es podia moure. Va ser aleshores quan els responsables de l’hotel van alertar la Policia Local i aquests, al seu torn, als Mossos d’Esquadra.

El Sistema d’Emergències Mèdiques va desplaçar una ambulància i un helicòpter medicalitzat fins al lloc dels fets, amb aquest darrer mitjà va traslladar a la víctima d’urgència fins a la Vall d’Hebron (i no el Trueta, com s’havia informat erròniament en un principi).

Segons informaven ahir des de l’hospital, l’home té una lesió medul·lar incompleta i està ingressat en estat greu però estable. La setmana vinent està previst que l’intervinguin quirúrgicament. Afegeixen que el pacient ha millorat, l’han despertat i està conscient.

Els Mossos han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de l’accident. Entre d’altres, han pres declaració als testimonis, entre els quals hi ha el socorrista que vigilava la zona de la piscina. El tobogan va quedar precintat.