Degustar àpats d’alta gastronomia, a bord d’un autocar de luxe i sota el cel estrellat de diferents ciutats catalanes. Aquesta és l’aposta del nou projecte que es cou a Arbúcies, sota el nom de Movem Estrelles i amb tres dones decidides al darrere. Sense cap mena de dubte, el protagonista d’aquest projecte és l’autobús reformat i de luxe que, de la mà de carrosseries Ayats, han tirat endavant per acollir l’experiència.

Es tracta d’un vehicle de dues plantes, amb cuina equipada a la planta baixa i una distribució de taules i cadires a la segona planta amb capacitat per a 30 comensals. La «joia de la corona» és el sostre de vidre a la planta alta, que permet als clients tenir vistes de 360 graus del paratge on s’estaciona, que segons expliquen les impulsores del projecte sempre intentaran que sigui en llocs cèntrics i d’interès de la ciutat. A més, la intenció és escollir llocs on durant aquelles dates hi hagi festes o activitats que convidin a la gent a sortir a conèixer la ciutat.

Júlia Pagès, Sònia Dinarés i Carme Vilà, les tres impulsores del projecte, expliquen que la idea principal de l’experiència és moure la cuina de diferents xefs d’alta gastronomia de Catalunya a altres zones, apropant-la als vilatans de municipis, que bé per llunyania o desconeixença, no han tingut l’oportunitat de degustar els seus plats.

Encara que el projecte es trobi en les seves primeres fases, el primer cap de setmana de juliol ja va presentar-se oficialment amb el seu primer esdeveniment. En aquesta ocasió va ser a Vic, amb el xef Jeroni Castell als fogons de l’autobús, que va apropar a Osona el seu restaurant d’Ulldecona (Montsià), Les Moles. Pagès destaca que aquesta «primera prova» va anar «tan bé com s’esperaven»: «Vam tenir molta repercussió, gairebé 100 persones van poder gaudir de l’experiència (a l’autobús o en take away)», expressa.

«Prova superada»

Amb la mirada posada al futur, Dinarés preveu organitzar el pròxim esdeveniment a la tornada de l’estiu, «possiblement entre setembre i octubre». «La primera prova va anar bé, vam vendre la idea i ara els restauradors ja han vist que es pot fer i pot fer-se bé. Ara estem amb contacte amb molts d’ells. Esperem que ara s’atreveixin a tirar-se a la piscina», expliquen plegades. «Tant de bo l’agost de l’any que ve tinguem ple cada setmana i puguem fer un calendari anual o trimestral, encara és tot molt recent, ens acabem de posar en marxa», argumenten responent als qui ja s’han interessat en saber les noves dates per poder gaudir d’aquesta experiència -o l’han provat i tenen ganes de repetir.

Tot i això, aquestes arbucienques no volen tancar el «gran ventall» d’oportunitats que ofereix l’automòbil i anuncien que, a part d’àpats, també tenen al cap acollir altres experiències com tasts de vins, d’oli o de formatges, sempre vinculat a l’alta qualitat dels productes i a l’alta gastronomia.

Conseqüències del confinament

Unir dos dels sectors que van entrar en «profunda» crisi durant el tancament perimetral i ajudar-los a tirar endavant era un dels principals objectius d’aquest nou projecte que va gestar-se durant el confinament. «Tots els restaurants estaven tancats i la nostra empresa d’autocars també (carrosseries Ayats), vam creure que era una bona idea fusionar la mobilitat i la gastronomia per ajudar als restaurants a publicitar-se», expliquen les tres impulstores, tot recordant els inicis.