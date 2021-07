Els firaires han acceptat finalment la proposta que l’Ajuntament de Blanes ha fet i la ciutat comptarà amb atraccions per la Festa Major del poble, que se celebrarà entre el 22 i el 26 de juliol, tot i que les atraccions s’hi posaran el 16. Això sí, no n’hi haurà al passeig de Mar, tal i com reclamava el gremi, que fins i tot va arribar a fer una marxa lenta en protesta per la negativa del consistori. Aquesta vegada totes les atraccions s’ubicaran al recinte firal d’Els Pins, tal i com va proposar l’equip de govern inicialment. De fet, en aquest lloc ja s’hi instal·laven part dels firaires en anys anteriors, però una altra part anava al Passeig de Mar. Després d’un seguit de reunions, els firaires han decidit acceptar les condicions de l’Ajuntament.

L’acord permetrà que una cinquantena d’atraccions que es posin en marxa d’aquí a una setmana, el divendres 16 de juliol, i funcionaran fins al dimecres 28, des de les cinc de la tarda i fins les onze de la nit. Una hora abans, a partir de les deu, tancaran la música i la megafonia, així com els accessos per indicar al públic assistent que acaba l’activitat, que en tot cas haurà d’haver finalitzat a les onze de la nit.

Aquesta decisió ha estat fruit de les reunions, trucades i converses d’aquests darrers dies entre l’Ajuntament de Blanes i el Gremi de Firaires de Barcelona i Província-Gremi de Firaires Catalunya.

La Fira d’Atraccions haurà de complir amb totes les mesures Covid-19, que obligaran a canviar substancialment la manera d’instal·lar-se. D’entrada, totes les atraccions estaran encerclades, incloses en un recinte tancat, amb accés i aforament controlat, de manera que quan se superi el màxim permès es tancarà fins que no surti públic i es pugui tornar a obrir l’accés.

El tancament es farà amb unes tanques perimetrals que permetin una acotació segura de l’espai, i hi haurà persones que s’encarregaran dels accessos d’entrada i sortida del recinte firal. Pel que fa a l’espai que ocuparan, un grup d’atraccions s’arrenglaran en una filera de l’esplanada. La resta ho faran a la superfície de l’antic camp de futbol de gespa artificial que hi ha al costat de l’esplanada que hi ha al pavelló.

Aparcament de vehicles afegit

Per compensar l’espai de l’esplanada del costat de l’antic pavelló, que deixarà de ser d’aparcament gratuït a l’instal·lar-s’hi les atraccions, està previst que s’habiliti com a zona d’estacionament l’antic camp de futbol de terra que hi ha al costat del camp de gespa artificial. Així, tothom podrà estacionar-hi tant durant els dies de la fira com els dies posteriors.

Per això, efectius de la Policia Local de Blanes ja han senyalitzat tota la zona que quedarà afectada. És a dir: per un costat l’espai que ocuparà la Fira d’Atraccions, sobre l’esplanada del costat del pavelló; i per l’altre l’antic camp de futbol de terra, on es traçaran les línies de separació que indicaran les places d’estacionament que es podran utilitzar.

Fa un parell de setmanes, una vintena de firaires van col·lapsar el centre de Blanes amb una marxa lenta amb les atraccions per demanar a l’Ajuntament poder-se instal·lar al passeig Marítim durant la Festa Major, tot argumentant que el mercat setmanal s’instal·la en aquest espai sense problemes i reivindicant que ells compleixen escrupulosament amb les mesures de seguretat.

Després de la marxa es van reprendre les negociacions entre el gremi i l’Ajuntament i finalment, s’ha arribat a l’acord perquè s’ubiquin les atraccions a la zona dels Pins, ja que així no s’ha de tancar tot el passeig de Mar.