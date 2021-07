La Mobile Week va aterrar divendres a Riudellots de la Selva. La cita amb la tecnologia, que va congregar els assistents a la sala polivalent de l’Ajuntament de la localitat selvatana, va comptar amb una conferència i un taller en el marc de la Mobile Week Catalunya, que se celebra aquests dies en diferents punts del territori català.

La jornada va arrencar amb la ponència Tecnologies emergents i l’impacte en tots nosaltres, a càrrec de l’especialista Alfons Cornellà. Després va ser el torn del taller, sota el títol Tanta tecnologia, i ara què?, a partir del qual Josep Lluís Sánchez va voler democratitzar l’ús de la tecnologia. En el decurs de la trobada, els assistents van poder apropar-se a un espai habilitat, on una màquina d’impressió en 3D els fabricava un obsequi.

Totes les activitats emmarcades en la Mobile Week de Riudellots de la Selva, que van engegar dijous passat amb un taller de lightpainting, han estat gratuïtes. Per la seva banda, el regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament del municipi, Josep Santamaria, es va mostrar molt satisfet d’acollir per segon any la Mobile Week.