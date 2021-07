L’oposició de Caldes de Malavella, concretament SOM Caldes, ERC Caldes i Caldes en Comú, van convocar ahir al vespre una roda de premsa per donar a conèixer la seva posició envers la neteja de parcel·les que s’està realitzant el municipi per a la prevenció d’incendis. Els fets es remunten a l’últim ple municipal ordinari, on diversos veïns es van adreçar a l’alcalde, Salvador Balliu, per mostrar «el seu malestar» davant de com s’estaven netejant les parcel·les a la urbanització de Can Carbonell -tot i que la problemàtica asseguren que és extensa a tot el territori. Els tres partits a l’oposició apunten que amb les respostes que es van donar a les preguntes «van observar la manca de voluntat de diàleg per part de l’equip de govern», motiu pel qual van decidir reunir-se amb alguns dels veïns i veïnes afectades.

«Ens van explicar que rebien cartes amb to dur demanant que es talessin els arbres i es netegessin les parcel·les, raó per la qual alguns veïns van optar per talar tots els arbres per evitar sancions administratives», explica Dídac López, regidor d’ERC Caldes. Amb tot, els autors de la moció asseguren que els veïns «no estan en contra de les neteges de parcel·les», i entenen que és un tema bàsic i necessari per minimitzar riscos en cas d’incendis.

Per solucionar aquesta problemàtica, els grups municipals d’ERC Caldes, Som Caldes i Caldes En Comú van demanar la realització d’un ple extraordinari per poder discutir sobre el tema i assegurar que les actuacions «no només es basin en un criteri de protecció contra incendis, sinó també en la conservació del nostre entorn natural». En aquest preveien la presentació d’una moció amb punts com donar més informació als veïns per tal d’evitar aquestes tales desmesurades, i que les actuacions estiguin supervisades per un tècnic forestal per evitar «que el criteri de les tales sigui el rendiment econòmic de la fusta talada». A més també demanaven l’«aturada immediata» de les actuacions a les parcel·les públiques fins que un tècnic forestal independent ho certifiqui, una moratòria en les actuacions a les finques privades fins a confirmar que les actuacions requerides compleixen amb la normativa vigent «a l’hora que no són contradictòries amb la normativa del POUM», i una «consegüent aturada de tots els règims sancionadors» fins a la resolució del conflicte, entre d’altres.

Un ple extraordinari suspès

Finalment però el ple, que s’havia de realitzar ahir a les 12 el matí, va quedar suspès perquè els mateixos regidors que l’havien demanat no hi podien assistir. Avís fet, segons Balliu, «el mateix dilluns al matí». Per altra banda els implicats defensen que quan van rebre la convocatòria del ple van demanar una modificació d’horari per incompatibilitat amb les seves respectives feines fora l’Ajuntament. En aquest sentit, asseguren que no van rebre resposta a la seva petició fins que, segons SOM Caldes, «diumenge van comunicar la no assistència, no per caprici sinó per impossibilitat». Tanmateix, els republicans afegeixen que l’hora proposada per fer el ple és «una falta de respecte, no sols als regidors, sinó a les veïnes i veïns amb l’objectiu polític de dificultar el debat i el seu seguiment».

Per la seva banda, l’alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, lamenta que, aprofitant el tema a tractar, va demanar a tècnics del Consell Comarcal, forestals i bombers que acudissin al ple per fer una sessió informativa de la importància de les franges perimetrals. Afegeix que no va ser fins ahir al matí quan li van fer arribar una queixa demanant el canvi d’hora, «amb mi personalment no s’han posat en contacte, sí que és veritat que van enviar un mail a la secretaria de l’ajuntament», justifica.

L’oposició anuncia que tornaran a presentar la moció en el proper ple ordinari, Balliu per la seva banda es mostra obert a establir un diàleg i a repetir la sessió informativa amb tècnics de la Generalitat i el Consell.