L’Ajuntament d’Arbúcies va informar ahir que arran de les noves mesures per contenir la pandèmia de la covid-19 anunciades pel govern, s’havia pres la decisió de suspendre alguns actes que estaven programats per la Festa Major i modificar-ne d’altres, per tal d’adequar-se a la normativa vigent. Així doncs, les barraques, que estaven programades a les nits de divendres, dissabte i diumenge, han quedat cancel·lades, ja que les noves mesures obliguen a acabar les activitats culturals i festives a 2 quarts d’1 de la matinada. També s’ha decidit suspendre la cercavila gegantera del dissabte a la tarda, així com el ball de nit de Can Cassó de dissabte i diumenge i l’espectacle «Dammershow», de la Damm-er, que organitzava Festes Joves d’Arbúcies.

El consistori apunta que en els propers dies estarà disponible el programa de la Festa Major perquè poder consultar tots els actes que es mantenen.