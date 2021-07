La farmacèutica gironina Hipra busca voluntaris d'entre 18 i 39 anys per participar en l'assaig clínic de la seva vacuna contra la covid-19. La multinacional necessita persones que no hagin passat la malaltia i que tampoc estiguin vacunades. Aquests són els requisits per participar en l'estudi de la Fase I/IIa del vaccí, que està avaluant el Comitè d'Ètica de l'Hospital Clínic de Barcelona i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). L'estudi començarà el mes d'agost al Clínic i al Trueta de Girona i els voluntaris rebran una remuneració. Els interessats a participar-hi poden contactar amb els dos hospitals.

Els participants rebran dues dosis de la vacuna en fase d'investigació o d'una vacuna ja comercialitzada i se'ls hi farà seguiment durant un any per conèixer-ne la seguretat i la resposta immune.

L'empresa, amb seu a Amer, ja va anunciar a principis d'any que la investigació estava molt avançada i que preveien començar els assajos clínics aquest estiu, un cop finalitzades les proves preclíniques amb animals.