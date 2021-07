Els Bombers continuen remullant la zona afectada per l'incendi que va produir-se ahir a Lloret de Mar.

Durant la nit no hi ha hagut problemes pels efectius desplaçats a lloc que malgrat tenir el foc controlat des d'ahir a la tarda, no han parat de treballar sobre el terreny per evitar revifalles.

Aquest matí, segons els Bombers, hi ha desplaçades fins a 19 dotacions terrestres, que tenen com a objectiu remullar tota la superfície afectada pel foc i donar-lo per extingit al més aviat possible.

En total l’incendi va cremar sis hectàrees de vegetació, segons els Agents Rurals. D’aquestes, 1,85 són forestals. La resta són terrenys urbans dins de la urbanització Font de Sant Llorenç.

El foc va començar en cremar una furgoneta al quilòmetre 16 de la carretera GI-682, entre Lloret de Mar i Tossa de Mar i tot seguit, es va escampar per la vegetació del voral.

Les flames també van cremar una casa. Concretament, van afectar la planta superior i el jardí d’una casa de la zona. També vam destrossar un parell de vehicles particulars així com tanques i mobiliari de diversos jardins de la urbanització. En total, es van confinar una trentena de persones als seus habitatges però no va ser necessari desallotjar els veïns.

A #IFLloretdeMar #bomberscat remullem tota la superfície afectada pel foc amb 19 dotacions terrestres. Incendi controlat des d'ahir a les 16h pic.twitter.com/w5LE1P7YPc — Bombers (@bomberscat) 14 de julio de 2021

A banda dels Bombers a lloc també hi van treballar efectius de la Policia Local de Lloret de Mar, Mossos d'Esquadra, Adf, SEM, entre altres.