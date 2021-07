Un incendi forestal entre Lloret de Mar i Tossa va cremar ahir unes set hectàrees de vegetació i una casa. Els Bombers remullen la zona afectada aquest matí amb 19 dotacions terrestres.

A #IFLloretdeMar #bomberscat remullem tota la superfície afectada pel foc amb 19 dotacions terrestres. Incendi controlat des d'ahir a les 16h pic.twitter.com/w5LE1P7YPc — Bombers (@bomberscat) 14 de julio de 2021

El foc va començar passades les onze del matí cap al quilòmetre 16 de la carretera GI-682, entre Lloret i Tossa de Mar, quan una furgoneta es va incendiar i el foc es va estendre a la massa forestal. Després de passar per una zona urbanitzada, amb nombroses cases, el foc va arribar dalt de la carena de la urbanització. Des de la carena es van començar a generar diversos focus secundaris: un parell de grans i d’altres més petits, amb pocs metres quadrats cremats.

Les flames van afectar la planta superior i el jardí d’una casa de la zona, així com un parell de vehicles particulars, i tanques i mobiliari de diversos jardins de la urbanització. Protecció Civil va informar que els Bombers van demanar el confinament de la urbanització Can Sunyer del Palau i Valldaina.

En total, es van confinar una trentena de persones als seus habitatges però no va caldre desallotjar els veïns.

Durant bona part de les tasques d’extinció, els Bombers van treballar a contravent, i van aconseguir tenir controlat el foc poc després de les quatre de la tarda. Això sí, van alertar del perill que no hi hagués cap franja de protecció entre les cases i la vegetació.

De les 6 hectàrees afectades, segons la xifra aportada pel cos d’Agents Rurals, 1,85 van ser forestals, mentre que la resta són terrenys urbans dins la urbanització Font de Sant Llorenç.

En les tasques d’extinció hi van participar una quarantena de dotacions terrestres i divesros mitjans aeris dels bombers. En aquest incendi també hi van treballar el Grup d’Actuacions Forestals (GRAF) i els Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF). Bombers van informar que en la zona de cap-flanc esquerre van fer cremes d’eixamplament per frenar l’avenç de les flames.