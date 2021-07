Caldes de Malavella ha comptabilitzat 73 vespes velutines -o asiàtiques- capturades en el cinquè recompte de la temporada d’enguany de control de la plaga. El mes d’abril l’Ajuntament va distribuir vint trampes per a tot el municipi per capturar i controlar la plaga d’aquest insecte invasor originari d’Àsia. Concretament les va ubicar entre el nucli i les urbanitzacions Tourist Club, Aigües Bones, Can Solà Gros, Can Carbonell i Llac del Cigne. Respecte a l’any passat, el consistori ha adquirit enguany nou trampes més. El servei, que està en marxa des del mes d’abril, s’allargarà fins a finals d’agost.

Els controls es realitzen cada 15 dies, on es realitza el recompte de vespes asiàtiques capturades i es fa la renovació del producte. El producte utilitzat és específic per la captura de vespes velutines i l’Ajuntament assegura que en cap cas, és un producte atraient per les abelles. La ubicació de les trampes es decideix a partir de l’historial d’anys anteriors de nius primaris i secundaris detectats, ja que segons apunten els estudis és molt probable que any rere any es repeteixin els punts, ja que espècie només té un radi de mobilitat de 500 metres. La presència d’aquests nius va molt lligat amb zones humides i amb aigua.