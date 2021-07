Convertir-se en policia local és el que aspiraven fins a 140 persones aquesta setmana a Lloret de Mar. Aquest alt nombre d’opositors optava a quatre places i després de fer la primera prova, només 15 han superat la primera fase de l’oposició. Que constava d’un test de coneixements de cultura general i de l’entorn de treball. Per tant, un 89% ja han quedat fora de l’oposició.

Cal dir que els 140 aspirants no eren el total de persones admeses a les oposicions de Lloret sinó que se’n podrien haver arribat a presentar fins a 197. Finalment però com passa en aquests processos, el dia de la prova -dimecres- només es van presentar 140 aspirants. D’aquests, 24 eren dones. Però cap d’elles ha aconseguit superar la primera fase, sinó que tots els que ho han aconseguit són homes. La pròxima fase de l’oposició són les proves físiques i es fan dimecres vinent.

Incorporació de dones

La manca de dones en la segona fase de l’oposició pot sobtar però fonts municipals recorden que malgrat la Policia Local treballa per incorporar dones malauradament poques vegades aproven i no és per temes físics. La Llei permet reservar un % de places per tal que siguin ocupades per dones.

Des de la Policia Local animen les dones a presentar-se als cossos policials i recorden que és necessari compensar la plantilla amb la incorporació de dones per tal de poder configurar equips de treball mixtes que donen resultats molt satisfactoris.