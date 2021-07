Lloret de Mar estrena un nou bus urbà que s’uneix a la flota municipal, que actualment ja comptava amb cinc vehicles. El nou autobús és un OTOKAR Vectio C, Euro 6D que en paraules del regidor de Mobilitat, Cristian Fernàndez, és «la més sostenible per a vehicles dièsel» i té una llargada de 9,265 metres i capacitat per a 25 persones assegudes, 39 dempeus i una cadira de rodes (o sis persones més dretes).

A més el nou vehicle disposa d’una rampa d’accés per a persones de mobilitat reduïda automàtica més una de manual per casos d’emergència.

Fins ara la línia urbana L2 que cobrirà aquest nou vehicle la realitzava, principalment, un bus de 14 anys provinent de l’antic concessionari.