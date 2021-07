Dos menors d'edat –una nena de 13 anys i un nen de 4- van morir ahir dissabte a la nit en un xoc frontal entre dos turismes a la C-63 a Vidreres, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor d'un dels vehicles per dos delictes d'homicidi per imprudència greu i estan investigant les causes exactes del sinistre. El director general dels Mossos, Pere Ferrer, ha precisat al 3/24 que tot apunta a una somnolència com la causa de l'accident. L'arrestat és un home de 42 anys, nacionalitat marroquina i amb residència a Alemanya. L'avís del sinistre es va rebre a les 23.46 hores al quilòmetre 6 de la C-63, de Vidreres a Lloret de Mar i a tocar de la urbanització Aiguaviva Parc.

8 ferits: Tres greus, tres menys greus i dos lleus

Una de les víctimes mortals viatjava com a passatgera posterior en un dels vehicles en el qual anaven cinc persones més. L'altre menor que ha mort viatjava com passatger posterior en el segon cotxe que s'hi ha vist implicat, on hi anaven tres ocupants més. Com a conseqüència de l'accident, el menor ha resultat ferit crític i ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort posteriorment. Segons el SEM, el sinistre ha causat a més tres persones ferides greus, tres menys greus i dos lleus. Ferrer ha explicat que un dels cotxes implicats en l'accident tenia matrícula alemanya i en l'altre vehicle hi viatjava una família de Sant Adrià de Besòs que anava a la segona residència.

Arran de la incidència, s'han activat sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dotze ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que també ha activat el suport psicològic. Quant a l'afectació viària, la C-63 s'ha tallat a Vidreres en ambdós sentits de la marxa fins a les 03.35 hores aproximadament.