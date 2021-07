Una nena de 13 anys i un nen de 4 van morir la nit de dissabte a diumenge en el xoc frontal entre un monovolum i un turisme a la carretera C-63, a Vidreres. Els Mossos d’Esquadra han detingut el conductor del monovolum per dos suposats delictes d’homicidi per imprudència greu i estan investigant les causes exactes del sinistre. El director general dels Mossos, Pere Ferrer, va declarar al 3/24 que tot apunta a una somnolència com la causa de l’accident. L’arrestat és un home de 42 anys, nacionalitat marroquina i amb residència a Alemanya. El xoc es va produir a tres quarts de dotze de la nit a la carretera de Vidreres a Lloret de Mar, a prop de la urbanització Aiguaviva Parc. S’hi van veure implicats un monovolum en el qual viatjaven sis persones i que anava en direcció a Lloret de Mar, i un turisme en el qual hi anaven quatre membres d’una família de Sant Adrià del Besòs amb segona residència a Maçanet de la Selva. Les dues víctimes mortals viatjaven en els seients posteriors de cadascun dels vehicles.

Els Mossos d’Esquadra han arrestat el conductor del monovolum per dos delictes d’homicidis per imprudència greu, perquè s’hauria despistat per una distracció o per somnolència, hauria envaït el carril dels cotxes que circulaven en sentit contrari i hauria col·lisionat amb l’altre vehicle en una zona recta i amb bona visibilitat. Va ser detingut al lloc dels fets unes dues hores després de l’accident. Després va ser traslladat a l’hospital on va ser atès de les ferides que havia patit. Abans de ser arrestat, va ser sotmès a un test de drogues i a una prova d’alcoholèmia, que van resultar negatives. En un dels turismes hi viatjaven sis persones -el vehicle, segons sembla, en tenia capacitat- i en l’altre, quatre, segons el Servei Català de Trànsit, i el balanç total del sinistre és de dos morts, tres ferits greus, tres menys greus i dos de lleus. Una de les víctimes va poder ser rescatada amb vida i traslladada pels efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’hospital Trueta de Girona, on va morir posteriorment. L’accident es va produir al quilòmetre 6 de la C-63, en una recta amb visibilitat que no és un punt negre d’aquesta carretera, que uneix Lloret i Vidreres, i que és molt transitada durant l’estiu.

Sis patrulles dels Mossos, dues de Bombers i sis ambulàncies del SEM van acudir al lloc del sinistre, que va mantenir tallada la carretera en els dos sentits de la marxa fins a dos quarts de quatre de la matinada. El director general dels Mossos va explicar que la principal hipòtesi amb la qual treballen és que l’accident es va produir per la somnolència del conductor detingut, que constitueix una imprudència greu. «La somnolència no ve de cop, un no s’adorm de cop al volant, és un procés, i per tant els conductors han de ser molt conscients que és una imprudència greu, que hem d’evitar-la. Hem de fer molta conscienciació sobre això», va dir.