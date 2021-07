Quatre anys després de la vistosa evacuació que es va haver de fer al centre comercial de la plaça de Braus de Lloret de Mar per les esquerdes que van sorgir a l’infraestructura, el cas sobre la responsabilitat dels danys arribarà a judici. La Comunitat de Propietaris -amb titularitat majoritària de l’Ajuntament de Lloret- va demandar el promotor, l’arquitecte, l’enginyer i l’aparellador de les obres pels danys que ha patit la infraestructura i els reclama que n’assumeixin la responsabilitat civil.

Tot plegat va començar a finals de 2017, quan es va detectar que la plataforma de l’edifici s’havia mogut. En el seu moment, el regidor d’acció de govern, Jordi Sais (PDeCAT), va explicar que els comerços estan situats sobre una llosa per on passen aigües subterrànies, i que uns mesos enrere hi passava més aigua de la prevista, i que feia pressió cap amunt.

L’aparició d’esquerdes a l’edifici, que té tres plantes de soterrani, va aixecar les alarmes i l’Ajuntament va instar via decret la comunitat de propietaris de l’edifici així com l’equip de l’obra (format per l’arquitecte, l’aparellador i l’enginyer) a solucionar les deficiències assenyalades per l’informe de l’arquitecte municipal. Aquest document va advertir que tot i que els danys de l’edifici no suposaven un «perill de col·lapse imminent de l’estructura», era necessari «actuar sobre la causa amb celeritat».

El mateix decret, a petició de l’informe de l’arquitecte municipal, va resoldre que no atorgaria noves llicències a cap dels locals del centre comercial que no estiguessin llogats. Aquesta mesura preventiva aplicada als locals buits o que tanquessin posteriorment es mantindria, segons el decret, «fins a la resolució de les patologies». En aquell moment hi havia sis locals de la planta baixa que estaven ocupats i que van mantenir la seva activitat un cop es va comprovar que era segur. La resta s’han mantingut tancats des de llavors, deixant l’activitat del centre a mig gas al·legant motius de seguretat.

L’informe tècnic reclama la construcció d’uns pous al subterrani de l’edifici i d’altres reformes que ara com ara resten pendents perquè no està clar qui se n’ha de fer càrrec. D’altres, en canvi, ja s’han executat. Aquesta situació de paràlisi haurà de ser resolta finalment via judicial pel Jutjat de Primera Instància 2 de Girona. Caldrà veure si hi ha hagut errors en els càlculs o en la construcció de la infraestructura.

Part de l’aparcament, precintat

Una de les zones afectades per les esquerdes és l’aparcament del soterrani del centre comercial, que és propietat de l’ajuntament. Allí van quedar danyades part de les sortides d’emergències, fet que va comportar el tancament d’una part de les places com a mesura de seguretat.

Amb tot, s’ha precintat una part de la zona afectada que correspon a una trentena de places. En canvi, segons consta a l’informe tècnic, s’haurien d’haver tancat prop d’una vuitantena de places perquè no tenen prou a prop un sortida d’emergència en cas de perill.