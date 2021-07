Àstrid Desset (Junts per Anglès) va presentar ahir la seva renuncia com a alcaldessa d'Anglès després de sis anys en el càrrec. En el ple municipal, va explicar que el seu recent nomenament com a directora de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC), no era incompatible amb l'alcaldia però sí que requeria una dedicació important. Jordi Pibernat serà el seu substitut a l'alcaldia. La presa de posessió serà el proper 31 de juliol.

Durant el ple, Desset va fer balanç de la seva etapa, recordant moments difícils, com el temporal Glòria i els seus efectes, o la pandèmia. També va destacar el projecte del centre d'interpretació de la Burés. Amb una subvenció europea, i el suport de la Diputació i la Generalitat, segons l'alcaldessa sortint, aquest projecte "transformarà Anglès" i contribuirà a "dinamitzar el turisme, la cultura i el patrimoni".

Desset va agrair el suport dels regidors, a tots els ciutadans d'Anglès que havien col·laborat amb l'equip de govern fent crítica constructiva, a l'equip humà de l'ajuntament.

L'alcaldessa es va acomiadar amb llàgrimes als ulls demanant "lluitar per aconseguir que els somnis es facin realitat"

Desset era alcaldessa des de 2015, i també ha estat membre del Consell Comarcal de la Selva, vicepresidenta de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i presidenta del Consorci del Ter.