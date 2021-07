Amb els actes centrals de la Festa Major de Santa Anna de Blanes ja a tocar, l'Ajuntament recorda que enguany mancarà per segon any consecutiu un dels elements que cada any centren l'interès de vilatans i visitants: el Concurs Internacional de Focs d'Artifici. El coronavirus ha fet ajornar el festival pirotècnic, així com els actes commemoratius del seu 50è aniversari, perquè tinguin lloc amb tota la seva intensitat l'any vinent, al 2022.

Per aquesta raó, l’Associació de Botiguers de Blanes Centre (ABBC) ha iniciat una campanya similar a la ‘Ruta de l’Art’ que va organitzar la passada primavera. Es tracta que els focs d’artifici esclatin als aparadors de diversos establiments de l’ABBC a través de la reproducció de 55 fotografies que corresponen a diverses edicions del Concurs de Focs d’Artifici.

D'aquesta manera, es crea un itinerari que uneix establiments de tota mena com fleques i pastisseries, farmàcies, botigues de roba, floristeries, peixateries, gelateries, restaurants, òptiques, sabateries i espardenyeries, roba esportiva, joieries, perfumeries, xarcuteries, ortopèdiques, estancs, i un llarg etcètera.

L’exposició itinerant inclou les creacions de diversos fotògrafs de l’AFIC, que han cedit les seves composicions desinteressadament. Són Francesc Carrion, Josep Recio, Paco Membrives, Antònia Borràs; Montserrat Moraleda, Juan Laguna, Joan Membrives, Cesc Casal, Josep Salip, Narcís Vila, Carlos Haro, Juan Díaz, Lluís Mateu i Jordi Roig. En la majoria dels casos, participen en l’exposició itinerant amb més d’una fotografia que correspon a diverses edicions del festival pirotècnic blanenc.