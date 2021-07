El jutge ha deixat en llibertat el detingut per l’accident de trànsit mortal de dissabte a Vidreres, on van perdre la vida dos menors de 4 i 13 anys. El jutjat d’instrucció 1 de Santa Coloma de Farners, en funcions de guàrdia, va rebre diumenge al conductor acusat pels Mossos de Trànsit de dos homicidis per imprudència greu. Segons informa el TJSC, el detingut es va acollir al seu dret a no declarar durant la seva compareixença i va quedar en llibertat, perquè no es va sol·licitar cap mesura cautelar. Tot i això, l’acusat té l’obligació de comparèixer en el jutjat sempre que sigui requerit. La causa està oberta per dos delictes d’homicidi per imprudència i quatre delictes de lesions greus.

Carretera d’alta sinistralitat

L’accident es va produir la nit de dissabte i va consistir el xoc frontal entre un monovolum i un turisme a la carretera C-63 a prop de la urbanització Aiguaviva Park de Vidreres. Els Mossos d’Esquadra van arrestar el conductor del monovolum. Un home de 42 anys, nacionalitat marroquina i amb residència a Alemanya. Les dues víctimes mortals viatjaven en els seients posteriors de cadascun dels vehicles. Els Mossos d’Esquadra creuen que l’home va envair el carril contrari perquè s’adormia al volant.

En l’accident a banda dels dos morts també es van produir tres ferits greus, tres menys greus i dos de lleus. Una de les víctimes va poder ser rescatada amb vida i traslladada pels efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’hospital Trueta de Girona, on va morir posteriorment. Aquesta carretera, la C-63, és coneguda malauradament per l’alta sinistralitat en el tram de Vidreres i Lloret. Veïns de la zona reclamen fa anys que es construeixin rotondes o mesures per posar-hi fi. Fa un temps es va instal·lar un radar per pal·liar les altes velocitats a la zona.