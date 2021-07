Com cada any el conveni que signen l’Ajuntament i el Gremi de Firaires inclou el lliurament de tiquets en dues modalitats per facilitar l’accés del màxim nombre possible de joves i infants. D’aquesta manera aquest any s’han entregat a l’Ajuntament de Blanes 6.000 tiquets per pujar a les atraccions: 3.000 d’accés gratuït i 3.000 altres en forma de vals per beneficiar-se del 2 x 1. De les 3.000 entrades gratuïtes al 100%, un total de 2.000 s’estan repartint als usuaris i usuàries d’Acció Social, i les altres 1.000 restants al les Escoles Bressol -que encara no han tancat l’activitat- i als Casals d’Estiu.

Respecte els 3.000 vals de 2 x 1, al produir-se la circumstància que el conveni amb els firaires es va tancar coincidint amb el mes de juliol −quan els centres educatius ja havien tancat l’activitat−, no s’han pogut entregar a les escoles. Per això, a partir d’avui està previst que es reparteixin a la seu de Promoció de la Ciutat, a l’Avinguda de l’Estació 43 (al costat de la ITV), al polígon industrial.