L’Oficina Comarcal de Consum de la Selva fa ressò de les recomanacions que emet l’Agència Catalana del Consum (ACC). Tot i que la llei ja no acota uns períodes de rebaixes concrets encara hi ha molts comerços de la comarca de la Selva que, des del passat 28 de juny, ofereixen productes a preu rebaixats. Els consells van adreçats als consumidors en general.

Preu original o el % de rebaixa

Els ens de protecció del consumidor recomanen comprovar que els productes rebaixats mostren el preu original o bé indiquen el percentatge de rebaixa. Aquests productes, a diferència del saldo, han de tenir la mateixa qualitat i garantia que els mateixos articles quan no tenien el preu rebaixat.

Política de canvis

Pel que fa al mètode de pagament si la botiga accepta targetes o altres mitjans de pagament de manera habitual, també ho ha de fer en període de rebaixes. Abans de pagar, però, és important informar-se sobre la política de canvis, doncs cal saber que la botiga no té l’obligació d’acceptar-los si el producte està en perfecte estat. El cas de les botigues en línia és diferent: la llei disposa d’un període mínim de 14 dies per retornar la vostra compra, excepte productes personalitzats, peribles o que no es puguin reutilitzar per raons d’higiene.

Per tal que el consumidor pugui exercir els seus drets és important conservar les factures o tiquets de compra fins al final de la garantia, doncs són molt importants a l’hora de reclamar.

Drets del comprador

Quan el comprador vegi vulnerats els seus drets pot demanar el full oficial de reclamació a l’empresa prestadora, o si la reclamació es fa per un altre mitjà es recomana fer servir canals que deixin constància de la comunicació. Si en un termini de trenta dies el consumidor no ha rebut resposta o no és satisfactòria l’Oficina Comarcal de Consum del Consell Comarcal de la Selva vehicula les queixes per tal de fer efectius els drets del comprador.

L’atenció al consumidor es realitza a la seu del Consell Comarcal de la Selva (passeig Sant Salvador 25,25 de Santa Coloma de Farners) amb cita prèvia i al correu electrònic: consum@selva.cat