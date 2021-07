Una plaga de puces ha obligat aquest matí a fumigar una plaça de Vilobí d'Onyar i a tancar un parc infantil.

Diversos veïns han patit picades quan es trobaven a la plaça Nova, una àrea on hi ha les terrasses de dos bars i moltes vespres la gent hi para la fresca.

L'alcaldessa de Vilobí, Cristina Mundet explica que el tractament que s'ha realitzat avui es repetirà la setmana vinent.

Aquesta plaga es va detectar la setmana passada i des de llavors l'ajuntament hi ha actuat. Llavors, operaris municipals van realitzar una fumigació però l'han repetida perquè, segons Mundet, el tractament no hauria estat prou efectiu.

Avui el matí una empresa especialitzada ha realitzat la fumigació a la plaça Nova, que ha estat tancada al públic entre les set i dos quarts de nou del matí mentre els especialistes en plagues hi treballaven. Després ja s'hi podia passar sense cap problema.

Parc clausurat

L'ajuntament ha optat també per tancar el parc infantil per prevenció, segons l'alcaldessa. D'entrada pel tipus de tractament antiplagues i també perquè el terra del parc està fet de cautxú i afegeix, que no es descarta que hi pogués haver alguns racons on s'ocultaven les puces. El parc ha quedat abalisat pels agents de la Guàrdia Municipal de Vilobí.

L'origen de la plaga es desconeix, però aquest tipus de fets comencen a partir d'animals. La plaça com en altres llocs hi passegen gossos i també hi ha gats, per tant, podrien haver començat per aquí.

Sobre els afectats per picades, l'alcaldessa relata que són alguns veïns que han anat aquests dies per la zona i alguns dels que prenien la fresca en aquest punt cèntric de, poble, de fet és on hi ha l'edifici consistorial. Entre els afectats per exemple, hi ha alguna cambrera dels bars de la plaça.

Està previst que la setmana vinent es faci la segona fase del tractament i posar així fi a la plaga.