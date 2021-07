El portaveu del PSC de Lloret de Mar, Francisco Pastor, va anunciar ahir que per voluntat pròpia fa «un pas al costat» i no optarà a ser el candidat les eleccions municipals de 2023. El portaveu, que ho continuarà essent fins al final del mandat, va explicar que malauradament ha hagut de viure un temps «convuls» i que això li ha comportat «haver de donar la millor versió i saber en cada moment on es pot ajudar més al grup».

«El 2019 vaig encapçalar la candidatura del PSC a les eleccions municipals amb el lema de campanya Lloret per a tots i amb un missatge clar per portar a terme el canvi que Lloret necessita. Dos anys més tard, el grup municipal socialista només té un regidor, tot i que va aconseguir 2.151 vots que varen atorgar 5 regidories. Això va ser a causa que quatre dels cinc regidors que teníem inicialment varen abandonar el grup municipal del PSC per ser no adscrits. I aquests mateixos 4 regidors van pactar amb Junts i ERC expulsar el PSC del govern», va explicar ahir el portaveu Francisco Pastor.

El portaveu del PSC de Lloret de Mar, Francisco Pastor, es va mostrar optimista cara al futur i considera que el PSC de Lloret de Mar té molt de camí a recórrer.