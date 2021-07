Els Mossos d’Esquadra han detingut un conductor begut que va fugir del lloc de l’accident i a més, va abandonar el seu fill en una rotonda de l'A-2 a Caldes de Malavella i després va tenir un altre sinistre a la GI-555 a pocs metres del primer.

Els agents van localitzar a l'home ebri per l'A-2 anant peu. Segons va explicar el menor, el seu pare va estar conduint temeràriament i a molta velocitat fins que es van accidentar. El detingut és un home de 51 anys, de nacionalitat espanyola i amb domicili a Badalona a qui acusen de ser el presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària, per conduir sota els efectes de l’alcohol i un delicte per conducció temerària.

Els fets es remunten el diumenge 18 de juliol pels volts de les set de la tarda quan els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona van rebre l’avís d’adreçar-se a la carretera A-2, al punt quilomètric 698, a Caldes de Malavella, perquè hi havia un conductor que s’havia accidentat amb el seu turisme.

Quan els agents es trobaven molt propers al lloc dels fets van veure un home caminant pel voral, en direcció a Caldes de Malavella. En va veure la patrulla l’home va fer mitja volta i va canviar el sentit sense requerir ajuda.

Als pocs metres els Mossos van veure un turisme accidentat, concretament a la carretera GI-555 al punt quilomètric 0, a escassos 300 metres d’on teòricament hi havia l’accident pel qual havien estat requerits.

Menor plorant

Un ciutadà va informar els agents que a la rotonda de l'A-2, justament al punt 698, hi havia una parella amb un menor d’edat que l’havien trobat plorant i demanant ajuda amb una ferida en un dit de la mà. El menor va informar els agents que tornaven d’un dinar amb el seu pare des del Masnou, que el pare havia begut alcohol i conduïa fent esses per la carretera a molta velocitat. Quan van patir l’accident el menor va baixar del vehicle mentre el pare va marxar del lloc deixant-lo a la rotonda.

Davant les evidències els Mossos van decidir fer recerca de l’home que caminava pel voral. Al cap de pocs minuts el van localitzar amb clars símptomes d’anar sota els efectes de l’alcohol. Seguidament li van practicar el test de detecció d’alcohol, el qual va donar un resultat positiu de 0,35 mg d’alcohol per litre d’aire expirat.

Els agents van detenir el conductor per conduir sota la influència de begudes alcohòliques amb resultat d’accident de trànsit i per conduir de forma temerària.

El menor es va quedar a càrrec d’un familiar i el vehicle va ser retirat de la via per una grua, ja que pels danys que presentava era inviable la seva conducció.

El detingut va passar el dia 19 de juliol a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.