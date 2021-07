La Policia Local de Blanes va fer efectiva dimecres al matí la reobertura al trànsit rodat d’una de les principals vies d’entrada al municipi. Es tracta de l’accés al carrer Anselm Clavé, que enllaça la carretera de Blanes a Tordera i connecta directament amb el centre de la vila des de la rotonda dels Focs, a la carretera d’Accés a la Costa Brava, la GI-682. Els darrers mesos els vehicles que volien accedir al carrer Anselm Clavé des de la carretera d’accés a la Costa Brava s’havien de desviar per un dels nous accessos al Pla Parcial Costa Brava.

L’obertura de l’accés des de la girola dels focs ha estat possible coincidint amb l’entrada en funcionament de la nova rotonda que s’està construint a la cruïlla del carrer Anselm Clavé. Tot i que es tracta d’una entrada en funcionament provisional –manquen encara enllestir alguns detalls de la construcció i l’asfaltatge definitiu-, de moment s’ha posat en marxa per facilitar la circulació en una zona especialment densa.

Es tracta del darrer tram que queda per enllestir d’aquest pla urbà, la nova zona d’expansió del municipi. Durant aquests últims dies s’han pogut enllestir els darrers treballs per condicionar la futura rotonda, amb els treballs d’anivellament i asfaltat que han permès la reobertura de l’accés nord del carrer Anselm Clavé. Des del passat mes d’abril s’havia hagut de modificar la circulació en aquesta zona per facilitar les obres.