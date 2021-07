Un tren de Mitja Distància que dimecres al vespre procedia de Barcelona i anava cap a Figueres es va haver d’aturar dues vegades durant el trajecte al seu pas per la Selva arran de conductes incíviques. La primera parada va ser a l’estació de Maçanet-Masssanes, on, segons Renfe, un grup d’uns 15 joves va ser interceptat pel revisor i no duia bitllet. Per aquest motiu, els nois van causar una sèrie de molèsties i resistència, però, finalment, van baixar del comboi. Aquest mateix tren, que ja portava una quinzena de minuts de retard arran d’aquest grup de joves, en arribar a Caldes de Malavella va rebre la visita de la Policia Local. La Unitat Canina va entrar al tren perquè, segons fonts municipals, se’ls va requerir de Renfe perquè dos nois no portaven mascareta. Els agents van dialogar amb aquests i ràpidament se la van posar. Finalment, els usuaris d’aquest tren, que havia sortit a les 19.51 hores de Barcelona (Passeig de Gràcia) van arribar a Girona, una mitja hora més tard.