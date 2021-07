La Fira d’Atraccions de Blanes prolongarà la seva estada al municipi quatre dies més, fins al proper diumenge 1 d’agost. Inicialment el conveni signat entre els firaires i el consistori estipulava que estaria en funcionament fins dimecres de la setmana vinent, 28 de juliol. Ara bé, la bona afluència de visitants que hi ha hagut durant la primera setmana d’estada –l’activitat va començar divendres passat, 16 de juliol-, ha mogut el Gremi de Firaires a demanar a l’Ajuntament de Blanes poder perllongar la seva estada. Tot i això, hi ha diverses atraccions que marxaran per participar en altres cicles festius del territori. En total seran 11 atraccions les que es desmuntaran, majoritàriament destinades al públic infantil.