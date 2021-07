L’Ajuntament de Blanes dijous va fer entrega de la Medalla Centenària a Magda Mitjans Guimerà, veïna de Blanes que va complir 100 anys de vida el passat 29 de desembre de 2020. A causa de les restriccions sanitàries no es va poder celebrar en aquella data, per això es va acordar que es festejaria el 22 de juliol, quan se celebra Santa Magdalena. Per la doble celebració l’homenatjada va rebre diversos obsequis.