La Cooperativa Conca de la Tordera i Progrés Garbí ha fet arribar productes de la terra a les residències de gent gran del territori amb l’objectiu d’agrair als professionals de les residències, i en especial, a les persones grans que hi viuen, l’esforç i la capacitat per superar, dia a dia, aquest període tan complex i difícil marcat per la Covid-19.

Per simbolitzar-ho, aquesta setmana s’ha entregat a l’Hospital-Asil Sant Jaume de Blanes 40 kg de tomacons del Maresme i 8 litres d’oli d’oliva verge extra de la Cooperativa de Borges del Camp de la Denominació d’Origen Protegida (DOP) Siurana. Un lliurament que s’ha fet anàlogament a la resta de residències de gent gran de la vila. El regal el van compartir els i les residents de l’Hospital Sant Jaume al jardí exterior del recinte, a l’aire lliure, acompanyats per la directora assistencial –la doctora Elena Miñana-; i per l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa.

La iniciativa rep el nom de «Gràcies des del Maresme!», i compta amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, així com dels Departaments de Salut i Drets Socials de la Generalitat. A Blanes els beneficiats seran 212 persones residents i 167 professionals de 4 residències de Blanes .