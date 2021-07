No és cap novetat, soc un enamorat de la Selva, de la Costa, la plana i la muntanya, Guilleries i Montseny. Segueixo «apatrullant» pobles de la comarca, la primera parada del dia la faig a cala Bona, a la cala Sant Francesc, l’esmorzar és un dels plats més importants del dia i jo que soc de costums, aquest el tinc sagrat, un bon esmorzar, no entraré en detalls, però us asseguro que no soc d’esmorzar cafè descafeïnat amb llet de soja natural i un croissant petit. Com sempre, el bon servei i professional del personal i l’amabilitat del cap, en Josep, fan que el matí no pugui començar millor. Mig matí, parada obligada a Lloret, baixo del cotxe, per fer un cafè i ja en porto dos, i em trobo amb un vell amic, però sí, faig una breu ruta pels seus carrers. Vaig fer un article ara fa poc més d’un any descrivint l’ambient dels carrers, les facilitats d’aparcament i la falta de turistes, no em vull fer repetitiu.

Tanco la mitja jornada a Tossa, a la Cuina de Can Simon, què dir que no s’hagi dit dels dos «fenomenus» dels germans Lores, un als fogons i l’altra a la sala. Al llarg del matí la por al Covid i escoltar la ràdio a cada minut em creen una tensió acumulada que t’acaben fent plantejar moltes coses. Què podem fer per seguir com ara? precaució, mascaretes, mans però, què fer amb les famílies que viuen del turisme? Un any més, i ja en van dos, que donen el juliol per perdut, el cert és que les dates i els missatges de governs veïns no ajuden, però alguna cosa s’hauria de fer, almenys per incentivar en la mesura del possible el negoci de proximitat, i per aconseguir això, la comarca té un munt d’actius i atractius.

El més dur del dia va ser a la tarda i no per l’havano i el Calvados, sinó pel que em comentava un important empresari costaner, Jordi. Aquest any, si seguim així, «que l’últim apagui el llum». Puc entendre el pessimisme, el desgast econòmic i psicològic, l’angoixa, però rendir-se per a mi no ha estat mai una opció. Per tant, davant la frase «que l’últim tanqui el llum», jo hi dic «caure està permès, aixecar-se és obligatori». Bon juliol!