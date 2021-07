Èxit de participació als actes de la Festa Major de Blanes

Una NIT DE VERSIONS TANCA LA SEGONA NIT DE LA FESTA. El nou escenari de l’esplanada de darrere el CAP-2, davant l’estació d’autobusos, va repassar dissabte èxits de tots els temps de la mà d’Hotel Cochambre, un dels grups més apreciats pel públic blanenc. Al llarg de la vetllada van desplegar versions de temes que no necessitaven cap presentació, corejats pel públic entregat des d’un principi. La nit anterior, va ser el torn de la segona sessió del Barrifest, que es presenta com l’alternativa d’oci juvenil itinerant arreu de la vila. També va ser esperada, l’audició de sardanes de la Banda-Cobla del Col·legi Santa Maria, perquè des de l’inici de la pandèmia no s’havia fet cap audició a la ciutat.