El Consell Comarcal de la Selva aprovarà les clàusules d’adjudicació del servei de menjadors escolars que inclouran una hora de programació a la jornada dels monitors. Es tracta d’una proposta d’En Comú Guanyem, que segons el partit s’ha inclòs com a primer pas per a la millora de les condicions laborals i perquè «els menjadors es contemplin no com un servei més, sinó com a part dels projectes educatius dels centres», assegura la portaveu dels comuns, Cristina Simó, en un comunicat.

El Consell Comarcal de la Selva aprovarà en el pròxim ple d’aquest estiu la proposta presentada per la portaveu d’En Comú Guanyem. El 17 de juliol el Consell Comarcal va obrir les pliques per a l’adjudicació del servei de menjadors i totes les empreses que hi opten han incorporat l’increment d’hores proposat pels comuns. El grup selvatà d’En Comú Guanyem va manifestar des del primer moment el seu malestar pel servei de menjadors que ofereix Escolarest a tots els centres educatius que el Consell Comarcal assumeix directament per delegació. Algunes AMPAs fins i tot van demanar la gestió del servei de menjador i en aquell moment no se’ls va permetre. Enguany, però, segons explica el partit, s’ha obert aquesta possibilitat i feliciten «tot l’equip tècnic per la feina que han fet a partir del procés participatiu que han impulsat amb les comunitats educatives», ressalta Simó.