Vaig representar el meu grup de teatre a la Taula de Cultura que torna a reactivar l’equip de govern de Blanes. Era una representació delegada i vaig complir el meu compromís, tot i que en l’àmbit personal vaig manifestar als companys de junta el meu escepticisme davant l’eficàcia d’aquest tipus d’òrgans.

No fa gaires dies, escrivia sobre les poques ocasions en què els ciutadans podem incidir veritablement en el govern dels nostres municipis, després del vot que dipositem a l’urna cada quatre anys. Reivindicava enquestes, sondejos, referèndums locals més o menys vinculants. Algú em podria dir que les associacions de veïns, d’una banda, i les esmentades taules, comissions etc per una altra ja fan o haurien de fer aquesta funció. No ho tinc gens clar.

Pel que fa a les associacions de veïns, sovint no posen la mirada més enllà de les problemàtiques dels seus barris. Pel que fa a consells, comissions i taules, acostumen a invertir una gran quantitat de temps a debatre estatuts, composició, funcions... esdevenint poc operatives, generant fatiga i/o desencís. Un desencís fruit, entre altres factors, dels migrats recursos econòmics destinats a les iniciatives proposades. Això és el que ha passat a Blanes aquests darrers anys.

A Blanes, pel cap baix hi deu haver un centenar d’entitats relacionades amb la cultura. I encara, nombrosos ciutadans que conreen alguna vessant artística i/o cultural des d’un àmbit individual. No em consta que hi hagi cap associació de pintors, de ceramistes, de poetes, d’escriptors... però en conec uns quants. Tots formen part també del món cultural. Tots ells haurien de ser convidats a una Taula de Cultura o ser-hi representats. I aquí rau el veritable quid de la qüestió: determinar el mínim número de components d’una comissió perquè sigui al mateix temps representativa, àgil i funcional.

No hauríem de perdre de vista, però, que la cultura la fa la gent i no les taules i comissions. Com menys tutelada i controlada estigui per les institucions, sempre serà més lliure. Diu el gran David Mamet que els artistes, els creatius, la gent de cultura, floreixen en la llibertat i es marceixen en la dependència i la subvenció. Malauradament, des de fa uns anys, sovint, sembla que res no pot arribar a bon port sense la tutela o el suport dels polítics i els seus tècnics o gestors. Acabem pensant que és irremeiable i ens hi acomodem. I acabem pensant també que sales, teatres, infrastructures, equipaments, no són nostres, sinó dels qui ens governen.

Una altra reflexió per acabar: soc dels que penso que ni qualitativament ni quantitativament tot el que «genera» el teixit cultural té el mateix pes específic. Com i amb quins criteris, doncs, s’ha de donar suport des de l’administració a unes propostes o unes altres, a unes entitats o unes altres, a uns artistes o uns altres?

Heus aquí un element de debat en el qual difícilment els agents culturals ens posaríem d’acord. Pels qui hi estem implicats «lo nostre» és sempre i sens cap mena de dubte el més important.