Blanes va celebrar ahir la jornada central de la festa major en honor a la seva patrona, santa Anna. Al llarg del matí van tenir lloc els actes més tradicionals i arrelats en el temps, a camí entre la oficialitat i la cultura popular.

Degut a les mesures per frenar l’expansió de la covid-19, s’han produït petits canvis, com la sortida en solitari de la Comitiva Oficial que surt des del consistori -encapçalada per l’alcalde, Àngel Canosa, amb els regidors i regidores- fins a les portes de l’església de Santa Maria.

Després de la missa celebrada en honor a la patrona de la vila, va recuperar-se el «Ball de Morratxes» interpretat pel cos de dansa de l’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes. Enguany, per evitar les aglomeracions que sol provocar aquesta tradició que es perpetua al Passeig de Dintre, davant l’edifici consistorial, es va traslladar a la Plaça de l’Església.

Tal com marca la tradició, l’alcalde acompanyat dels regidors i regidores han encapçalat la interpretació del tradicional ball, que aquest 2021 commemora el 40è aniversari d’ençà de la seva recuperació.

A Blanes es va deixar de ballar a finals del segle XIX. Més de 100 anys després, l’Esbart Joaquim Ruyra el va recuperar gràcies a la recreació que en van fer Joan Cruells amb la coreografia i Josep Maria Guinart amb la música, ara fa 40 anys.