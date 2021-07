«Ens van vendre el Lloret Drone Festival com un esdeveniment únic a Espanya per la seva espectacularitat quan divendres va començar amb un acte penós que ens avergonyeix a tots els lloretencs». Amb aquesta contundència ha valorat el portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Lloret de Mar, Jordi Hernández, l’inici del Lloret Drone Festival i demana al govern local que cancel·li aquest festival i sigui indemnitzat per l’empresa organitzadora. «Considerem que el preu que s’ha pagat pel festival, que supera els 100.000 €, no es correspon en absolut amb la poca qualitat de l’espectacle que ha ofert l’empresa ni assoleix els objectius del contracte com son l’atracció de talent, l’impuls a l’economia local, el reposicionament de la marca Lloret de Mar i la millora de la seva reputació», va manifestar Hernández.

El portaveu va indicar també que la gestió del festival «ha sigut un desastre des del començament» i va considerar paradigmàtic d’això el fet que l’equip de govern «s’atrevís a anunciar» la celebració del festival sense disposar de tots els permisos per poder enlairar drons i, en conseqüència, s’hagués d’ajornar l’inici de l’espectacle durant setmanes.

Des de la formació liberal critiquen que «una destinació de qualitat no pot donar aquesta imatge ridícula que ens avergonyeix a tots».