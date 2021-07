Aparatós xoc frontal entre dos cotxes a la C-63 a Vidreres ahir a la nit.

L'accident de trànsit es va produir cap a tres quarts de nou a l'altura del quilòmetre 9 d'aquesta via que uneix Lloret amb Vidreres. En concret, a tocar d'un dels accessos a la urbanització de Torrefortuna.

Malgrat el fort impacte que va deixar els vehicles molt destrossats i fins i tot un de bolcat, el sinistre es va saldar amb un ferit de poca gravetat, segons el Servei Català de Trànsit.

Un ferit que el SEM va evacuar a l'hospital Josep Trueta de Girona.

Via tallada

La carretera arran de l'accident va resultar tallada mentre els efectius d'emergència van atendre l'accident. A lloc hi van treballar, Mossos, Policia Local, SEM i Bombers. La C-63 va estar restringida al trànsit durant una hora, després es va normalitzar la situació.

Els Mossos de Trànsit investiguen les causes d'aquest accident de trànsit, que ha tingut lloc en una via on la setmana passada va produir-se un accident mortal. On van morir dos menors d'edat i on hi ha hagut molts sinistres greus els darrers anys.

Estan previstes actuacions a la carretera, com són la creació de rotondes, però per ara no s'han realitzat. El que sí que hi ha és un radar que busca reduir la velocitat en aquesta via que va tan carregada sobretot ara en època estival.