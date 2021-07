L'home que ahir al vespre va apunyalar-ne de gravetat un altre al centre de Lloret de Mar està acusat de ser el presumpte autor d'un homicidi en grau de temptativa.

La Policia Local de Lloret el va detenir poc després dels fets i segueix buscant el tercer implicat en la baralla que va originar l'agressió amb arma blanca.

La navalla que va utilitzar l'agressor va aparèixer sota d'un vehicle i els agents locals la van recuperar.

El detingut es troba en mans dels Mossos d'Esquadra, que n'han de fer el seu pas a disposició judicial.

El succés va començar ahir cap a les vuit del vespre al carrer del Carme on hi va haver la baralla entre quatre homes i l'apunyalat va aparèixer ensangonat a terra a l'avinguda Just Marlés.

La Policia Local després de rebre l'avís de testimonis ràpidament va traslladar a lloc tres patrulles així com la Unitat Canina.

Van atendre la víctima i juntament amb el SEM el van estabilitzar. Aquest ferit greu, de mans i pit, va ser evacuat a l'hospital Josep Trueta. On avui es trobava encara ingressat a planta i el seu estat és estable, segons fonts del centre sanitari.

Per la seva banda, l'agressor va ser detingut pot després. Ja que ciutadans van indicar a la policia cap on havia fugit. Per evitar-ho però, el presumpte autor material es va amagar en una botiga del carrer Torrentó, però la Policia el va arrestar. Mentre que un tercer implicat va fugir.

Segon detingut

Mentre tot això passava, el quart implicat també va acabar arrestat perquè va intentar agredir un dels policies. De fet, a banda d'atemptat contra els agents de l'autoritat també se l'acusa d'un delicte de resistència als agents.

Família: cosins

Es dona el cas que la víctima i l’agressor, tots dos amb antecedents, són cosins i són d’origen senegalès i nacionalitat italiana. Ambdós són residents actualment a Lloret, tot i que un soia viure a Itàlia.

Pel que fa a la raó de l'enfrontament, s'apunta a una revenja per tema de drogues.