Quatre casals d'estiu de Lloret de Mar han participat en una prova pilot que consistia a fer-se tests d'antígens per la via d'automostra. L'objectiu era veure fins a quin punt és viable i té prou acceptació aquest tipus de cribratge en el món del lleure si fos necessari en determinades situacions. Aquesta prova pilot ha estat organitzada per l'Ajuntament de Lloret de Mar i el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i SIDA a Catalunya (CEEISCAT). Les proves eren de caràcter voluntari i tots els participants necessitaven el consentiment dels pares. En aquest projecte hi han participat 75 joves de més d'onze anys i els monitors dels grups del casal d'estiu.

Els tests d'antígens que s'han fet els joves eren a partir de mostres nasals que ells mateixos s'extreien i posteriorment interpretaven els resultats de les proves. Els participants rebien un sobre amb una enquesta sobre la covid-19 i tot el material necessari per fer-se el test. Després, l'equip investigador explicava com havien de prendre's la mostra i es feien les proves en uns espais habilitats.

D'entre tots els participants només un usuari va sortir positiu i es va fer la PCR al CAP del municipi. Preventivament, també es va confinar tot el grup del casal, tal com marca el protocol de seguretat.