La Guàrdia Civil ha denunciat una parella de Santa Coloma de Farners per tenir diversos animals en condicions lamentables dins una finca. Els agents del Servei de Protecció de la Natura (Seprona) van trobar un cavall, quatre gossos, un gat, aus de corral i coloms del tot desnodrits, sense aigua i envoltats d’excrements. Els animals estaven plens de paràsits i alguns tenien malalties a la pell. La Guàrdia Civil ha obert diligències per un delicte de maltractament animal per abandonament.

Segons informa el Seprona, la primera de les actuacions va tenir lloc el 10 de juny passat. El cos va rebre una trucada alertant-los que en una finca de Santa Coloma de Farners hi havia un cavall i diversos animals que estaven del tot abandonats. Els agents van anar fins allà i van descobrir que els seus propietaris els tenien en condicions lamentables.

A més del cavall, a la finca hi havia quatre gossos, un gat, diversos coloms i nombroses aus de corral.

La parella els tenien lligats o tancats durant tot el dia, no els donaven ni aigua ni menjar i tampoc els retiraven els excrements.

Els animals tenien paràsits arreu del cos i alguns d’ells, fins i tot, havien desenvolupat malalties cutànies. A més, enmig dels residus, els agents del Seprona van trobar-hi diferents aus mortes (segurament, d’inanició). D’entrada, els agents van donar aigua neta als animals, perquè feia dies que no en tenien. Després, van posar-se en contacte amb l’Ajuntament perquè se’ls traslladés a una protectora. Els quatre gossos i el gat es van traslladar a les instal·lacions del Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS), on se’ls fa seguiment veterinari.

El Seprona ha obert diligències contra la parella per un delicte de maltractament animal per abandonament. El cas ara l’instrueix un jutjat de guàrdia de Santa Coloma de Farners.

Caçadors furtius a l’Empordà

La de Santa Coloma de Farners no és l’única actuació que el Seprona ha fet a la demarcació en els darrers dies. Ara fa dues setmanes, el 10 de juliol, els agents del cos van atrapar tres caçadors furtius a la zona de l’Empordà. En aquest cas, en col·laboració amb els Agents Rurals. La patrulla del Seprona de Figueres que estava fent vigilància va descobrir, a través dels binoculars, tres homes que s’amagaven entre la vegetació. Mentre la Guàrdia Civil en seguia els moviments, van veure una patrulla dels Agents Rurals que també s’acostava als furtius per identificar-los.

Els tres homes, però, van intentar escapar fugint amb un cotxe. I va ser aleshores quan els agents del Seprona van tallar el camí que portava cap a la carretera per evitar que marxessin. Quan la Guàrdia Civil i els Rurals van inspeccionar el vehicle, a dins van trobar-hi disset ocells fringíl·lids. Els furtius els havien posat en gàbies després de caçar-los amb una xarxa abatible i una altra de japonesa (un sistema prohibit). Per això, el Seprona va denunciar els tres homes per un delicte contra la flora i la fauna per caçar aus protegides de manera furtiva amb arts prohibides.