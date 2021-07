L'Ajuntament de Blanes rehabilitarà l'antiga escola Carles Faust situada al nord de la capital de la Selva Marítima. L'objectiu és poder fer-ne un nou centre de formació, que alhora serveixi com un dinamitzador econòmic. L'aprovació es va fer per majoria del ple de Blanes amb dinou vots favorables i només l'abstenció de dos regidors de Ciutadans. L'objectiu és rehabilitar l'antic equipament escolar i adequar-lo per poder impartir, entre d'altres, accions formatives vinculades amb el món de la construcció, comptant amb la col·laboració del sector privat. Es tracta de poder ampliar l’actual oferta formativa que hi ha al municipi amb una que estigui adaptada a les empreses, així com al perfil de les persones aturades del municipi.

L'antiga Escola Carles Faust es va construir l'any 1970 i aviat es va quedar petita, quedant en desús quan va entrar en funcionament el nou edifici escolar. Fins ara la prioritat del consistori ha estat poder recuperar els nou antics pisos per a mestres destinats a resoldre casos d'emergència per a famílies vulnerables. De fet, el consistori havia pensat destinar l'antiga escola per a usos sòcioculturals i durant uns anys algunes entitats del municipi així ho van fer, però l'actual equip de govern ha apostat per encarar-ho a la formació professional dual.

En l'àmbit privat, la Unió d'Empresaris de la Construcció ja s'ha interessat per trobar a Blanes un espai formatiu, i tot apunta que es presentaran al concurs públic que s'organitzarà, juntament amb les empreses i institucions que també vulguin concorre-hi. De totes maneres el nou centre seguirà sota control de l’Ajuntament de Blanes, i com a mínim el 50% de l'espai docent es determinarà que sigui per a usos municipals.