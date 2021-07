El Centre d’Interpretació del Vescomtat de Cabrera entra en funcionament al castell de Montsoriu amb una «clara voluntat de pertinença de comarca». Aquest nou espai té l’objectiu d’empènyer els seus visitants a visitar i conèixer els elements patrimonials dels tretze municipis que hi participen -Anglès, Arbúcies, Blanes, Breda, Caldes de Malavella, Hostalric, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Riells i Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu, Sils, Susqueda i Vidreres.

D’aquesta manera, a través del centre, el públic es podrà endinsar en el Vescomtat de Cabrera com a organització política i territorial a partir de la descoberta del territori del vescomtat i els seus elements patrimonials, la presentació de la nissaga i els personatges centrals, destacant personatges femenins, així com amb la representativitat expressada pel castell –inicialment com espai de defensa i després com a residència nobiliària-, la seva evolució arquitectònica i el procés de restauració.

Ampliació de La Gabella

El president del Patronat del Castell de Montsoriu, Pere Garriga, va assegurar ahir en la presentació del nou centre, que el projecte cultural es troba en un moment clau, ja que ja s’ha executat la senyalització de 38 elements patrimonials i cinc rutes d’autodescoberta, s’han produït deu recreacions virtuals de deu elements patrimonials vinculats a uns fets històrics i personatges destacats del Vescomtat de Cabrera, dos centres interpretatius, el del castell de Montsoriu i en construcció el Centre de Divulgació i Investigació de la Batllia de Montsoriu a Arbúcies, i per últim s’ha posat en marxa un portal web que també van presentar ahir.

Tant la creació d’aquest centre d’interpretació a Montsoriu com el nou portal formen part del Projecte «Producte turístic cultural Vescomtat de Cabrera», executat pel Consell Comarcal de la Selva i que té com a objectiu «la posada en valor del patrimoni material i immaterial del Vescomtat de Cabrera, generant una proposta conjunta potent per atraure nous públics culturals i turístics als municipis participants a través de la promoció de l’activitat cultural i econòmica entorn dels recursos vinculats al vescomtat».

Nou portal web

«La Ruta dels Cabrera», que és el nom que pren la nova pàgina web, comparteix objectius amb el centre d’interpretació, ja que vol mostrar els atractius turístics i culturals del vescomtat de Cabrera a la comarca de la Selva, les rutes, els equipaments, les recreacions, les propostes, en definitiva tot allò necessari per conèixer el Vescomtat de Cabrera i els municipis que en formaren part.

Garriga va apuntar que la creació d’aquest nou centre d’interpretació era una «fita important» del projecte turístic i de la mateixa manera va avançar que actualment s’està treballant en la creació de producte cultural i turístic tant amb el sector públic com privat i també amb el disseny de la campanya de llançament promocional. Es tractarà d’una campanya de comunicació per atraure nous visitants i donar a conèixer el projecte conjuntament amb el Consell Comarcal.

Projecte de comarca

Per la seva banda, el president de l’ens, Salvador Balliu, va assegurar que el projecte «Producte turístic cultural Vescomtat de Cabrera» «ha estat, és i serà» un projecte central del Consell Comarcal de la Selva, ja que «ha estat capaç d’aglutinar diferents elements patrimonials de la comarca, relacionar-los entre si i presentar-los com un únic producte que té com a objectius principals donar a conèixer un llegat i atraure nous visitants vinculats al turisme cultural».

Balliu destaca que a més el projecte té la capacitat de vehicular els diferents municipis de la comarca, que representen la seva diversitat, «des de la costa passant per la plana i fins arribar a l’interior». Amb tot, el president de l’ens assegura que si bé el Consell lidera l’execució del projecte, «aquest no hagués estat possible sense la coordinació i la col·laboració dels tretze municipis participants».