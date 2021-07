Els Bombers treballen per apagar un incendi que s'ha declarat a la sauna d'un hotel de Lloret.

Els efectius d'extinció s'han desplaçat fins al carrer Josep Maria Sert cap a dos quarts de dotze amb sis dotacions. També hi han anat la Policia Local i el SEM.

La policia en aquest cas no ha hagut de desallotjar ningú perquè no hi havia clients en aquell moment.

El foc s'ha focalitzat a la planta baixa de l'equipament, on hi ha la sauna.

Lloc on els Bombers resten treballant per acabar de donar el foc per apagat i treure el fum que s'ha acumulat a la zona.

Arran del fum precisament, un treballador ha hagut de ser atès pel SEM, ja que ha patit una lleu intoxicació.